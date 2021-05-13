Громкое дело о мошенничестве с кредитами в мэрии Первоуральска возвращено прокурору

Первоуральский суд вернул прокурору резонансное уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы городской администрации Анны Топычкановой и ее сообщницы Ксении Катаевой. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, причина в том, что обвинительный акт составлен с нарушением УПК.

Эта история длится уже не первый год. По версии следствия, Анна Топычканова, которая будучи начальником отдела по расчетам с персоналом и оплате труда Первоуральского МБУ «Центр Бухгалтерских услуг», с октября 2018 года по май 2019-го тайно передавала копии паспортных данных сотрудников мэрии своей знакомой Ксении Катаевой. Та от имени чиновников направляла в офис микрокредитной организации ООО «МигКредит» заявки на получение кредитов. В случае их одобрения подельницы делили полученные деньги. Всего они оформили 114 фиктивных договоров займа. ООО «МигКредит» был нанесен ущерб на сумму свыше 8,4 млн рублей. История всплыла в июне 2019 года, когда одной из сотрудниц мэрии стали поступать угрозы от коллекторов. Позже выяснилось, что долги по кредитам имеются еще у нескольких десятков коллег, хотя займов они не брали.

Катаеву и Топычканову признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». 31 июля 2020 года Первоуральский суд приговорил Топычканову к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее сообщницу – к двум годам 10 месяцам. Приговор был сначала обжалован в апелляции Свердловским областным судом, а 30 марта 2021 года отменен Седьмым кассационным судом общей юрисдикции. В апреле 2021 года дело было направлено на новое рассмотрение другим составом в тот же Первоуральский суд.

Первоуральск, Евгения Вирачева

Первоуральск. Другие новости 13.05.21

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