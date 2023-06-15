Мошенниц, которые набрали миллионные кредиты на сотрудников мэрии Первоуральска, отправили в колонию спустя несколько лет

После повторного рассмотрения уголовного дела Первоуральский суд вынес приговор в отношении двух мошенниц, которые набрали 8,4 миллиона рублей кредитов на сотрудников мэрии города. Дело уже рассматривалось три года назад, но тогда было возвращено в прокуратуру из-за неправильно составленного обвинительного акта.

Эта история длится уже не первый год. По версии следствия, Анна Топычканова работала начальником отдела по расчетам с персоналом и оплате труда Первоуральского МБУ «Центр Бухгалтерских услуг». С октября 2018 года по май 2019-го женщина тайно передавала копии паспортных данных сотрудников мэрии Первоуральска своей знакомой, Ксении Катаевой. Та от имени чиновников направляла в офис микрокредитной организации ООО «МигКредит» заявки на получение кредитов. В случае их одобрения подельницы делили полученные деньги. Всего они оформили 114 фиктивных договоров займа на сумму свыше 8,4 млн рублей. История всплыла в июне 2019 года, когда одной из сотрудниц мэрии стали поступать угрозы от коллекторов. Позже выяснилось, что долги по кредитам имеются еще у нескольких десятков коллег, хотя займов они не брали.

В 2020 году Катаеву и Топычканову признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Тогда суд приговорил Топычканову к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее сообщницу – к 2 годам 10 месяцам. Но приговор был сначала обжалован, а затем отменен Седьмым кассационным судом общей юрисдикции.

И вот сегодня Первоуральский городской суд вновь вынес приговор. Женщины признаны виновными по той же статье. Топычкановой назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 1 месяц, Катаевой – в виде лишения свободы на 2 года 10 месяцев 2 дня, с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 18 дней. Обе осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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