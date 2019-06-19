В схему с кредитами в администрации Первоуральска втянуто уже 80 человек

В мошенническую схему с взятием кредитов третьими лицами на посторонних людей в Первоуральске оказались втянуты уже 80 человек. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», люди узнают, что они наделали долгов в микрофинансовой организации, случайно. Первые потерпевшие уже готовятся идти в полицию.

Напомним, в администрации Первоуральска начата масштабная проверка. Поводом стал инцидент, о котором работники ратуши узнали случайно, – одной из сотрудниц мэрии стали поступать сообщения от коллекторов с требованием погасить кредит, которого она не брала.

При этом выяснилось, что женщина – не единственная работница администрации Первоуральска, кто оказался в такой же ситуации. Подозрение пало на бухгалтера. «Люди начали вспоминать, что ко всем подходила начальник одного из отделов бухгалтерии, где начисляют зарплату. И в приказном порядке требовала предоставить документы – мол, есть копия паспорта, но нечеткая, не хватает страницы с пропиской, нет копии СНИЛС и т.д. Сейчас сотрудники мэрии предполагают, что именно начальник одного из отделов бухгалтерии могла передавать данные сотруднице микрокредитной организации. Работница мэрии сейчас в отпуске. Ее отстранили от работы на время служебной проверки», – пишет портал «Первоуральск.ру».

По информации «Нового Дня», кредиты выдали не на все паспорта, которые оказались в распоряжении предприимчивой сотрудницы. Суммы займов варьируются от 50 до 100 тысяч рублей.

В муниципалитете косвенно подтвердили информацию о случившемся. «Проводится служебная проверка по данному инциденту. Вся имеющаяся информация будет передана в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Первоуральска.

Примечательно, что, как сообщает сайт shaytanka.ru, сотрудница микрофинансовой организации, выдавшая кредиты на других людей, спешно ушла на больничный – легла в стационар местной психбольницы.

Всего в мошеннической схеме, по данным на текущий момент, принимало участие три человека. Однако полиция пока никаких комментариев по делу не дает.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.19

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