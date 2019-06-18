Слух дня: в мэрии Первоуральска бухгалтер оформила кредиты на сотрудников и уехала

Первоуральск взбудоражен слухами: говорят, что одна из сотрудниц бухгалтерии горадминистрации, имея доступ к персональным данным сотрудников, набрала кредитов в микрофинансовых организациях. Данные о том, фигурировали ли посторонние люди в качестве заемщиков или поручителей по кредитам, расходятся. Но, говорят люди, некоторым «заемщикам» уже начали поступать звонки с информацией о просрочке по платежам и необходимости ее погасить.

«О первых двух жертвах мошенницы писали местные СМИ, но не описывая персон. Дело грозит обернуться большим скандалом», – говорят первоуральцы. Самой заёмщицы, говорят, нет в городе – на полученные деньги она якобы уехала в отпуск.

Екатеринбург. Другие новости 18.06.19

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