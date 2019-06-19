В мэрии Первоуральска проходит проверка из-за бухгалтера, набравшей кредитов на паспорта коллег

В администрации Первоуральска начата масштабная проверка. Поводом стал инцидент, о котором работники ратуши узнали случайно – одной из сотрудниц мэрии стали поступать сообщения от коллекторов с требованием погасить кредит, которого она не брала.

При этом выяснилось, что женщина – не единственная работница администрации Первоуральска, кто оказался в такой же ситуации. Всего набралось около 40 муниципальных служащих, на кого оформлены микрокредиты. Подозрение пало на бухгалтера. «Люди начали вспоминать, что ко всем подходила начальник одного из отделов бухгалтерии, где начисляют зарплату. И в приказном порядке требовала предоставить документы – мол, есть копия паспорта, но нечеткая, не хватает страницы с пропиской, нет копии СНИЛС и т.д. Сейчас сотрудники мэрии предполагают, что именно начальник одного из отделов бухгалтерии могла передавать данные сотруднице микрокредитной организации. Работница мэрии сейчас в отпуске. Ее отстранили от работы на время служебной проверки», – пишет портал «Первоуральск.ру».

При этом пострадавших в администрации могло быть больше. По информации «Нового Дня», кредиты выдали не на все паспорта, которые оказались в распоряжении предприимчивой сотрудницы. Суммы займов варьируются от 50 до 100 тысяч рублей.

В муниципалитете косвенно подтвердили информацию о случившемся. «Проводится служебная проверка по данному инциденту. Вся имеющаяся информация будет передана в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Первоуральска.

В полиции города пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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