В Первоуральске сносят интернат, в котором на подростка рухнула бетонная балка (ФОТО)

Сегодня в Первоуральске начался снос заброшенного здания бывшей школы-интерната, где травмировался подросток. На демонтаж здания городские власти выделили почти 2,5 миллиона рублей. «В течение 3-4 дней здание будет полностью снесено, еще месяц подрядчику дается, чтобы вывезти строительный мусор с площадки. Пока конкретных планов по застройке данного участка в администрации Первоуральска нет», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 25 апреля в здании бывшей школы-интерната на 16-летнего подростка упала балка. Его вызволили из-под завалов с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали медикам. Врачи диагностировали у ребенка перелом костей таза. Как сообщили очевидцы корреспонденту «Нового Дня», в тот день из здания доносились взрывы петард и грохот. По словам местных жителей, несовершеннолетние, среди которых был пострадавший, пинали стены ветхого строения.

Здание интерната возвели еще до Великой Отечественной войны. В нем располагались школа для девочек, госпиталь и пункт временного размещения беженцев с Украины. В последние два года оно не эксплуатировалось, старый дом облюбовали подростки и бомжи.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК по Свердловской области, в результате инцидента было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Наказание за совершенное преступление предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. Однако дело до сих пор расследуется, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Екатеринбург, служба информации

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