«Они пинали стены и взрывали петарды» – подробности ЧП в здании, где на подростка рухнула бетонная балка (ФОТО)

В Первоуральске накануне вечером на 16-летнего подростка упала балка перекрытия в заброшенном здании школы-интерната. На место выехали сотрудники 47-й пожарно-спасательный части.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели извлекли подростка из-под балки и передали медикам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Пострадавшего доставили в городскую больницу Первоуральска. Главный врач горбольницы Николай Шайдуров рассказал сегодня корреспонденту РИА «Новый День», что у подростка диагностирован перелом костей таза. Ночью его прооперировали. Сейчас пациент находится в медикаментозном сне под аппаратом искусственной вентиляции легких. Рассматривается вопрос о переводе его в екатеринбургскую 9-ю детскую горбольницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», место обрушения к утру обнесли бетонным забором.

Все окна и двери на первом этаже заколочены. А на руины приходят посмотреть подростки. Местные жители говорят, что в день инцидента изнутри доносились взрывы петард и грохот. По словам очевидцев, несовершеннолетние пинали стены строения, среди них был пострадавший.

Здание интерната построили еще до Великой Отечественной войны. За минувшие годы в нем располагались школа для девочек, госпиталь, пункт временного размещения беженцев с Украины.

По данным пресс-службы администрации Первоуральска, с 2008 года здание школы-интерната находилось в собственности Свердловской области и передано в оперативное управление департамента по обеспечению деятельности мировых судей.

Последние два года помещение не эксплуатируется, но ветхий дом облюбовали подростки и бомжи, говорят горожане.

«Администрация Первоуральска неоднократно предпринимала все необходимые меры, чтобы ограничить доступ к зданию и обезопасить жителей. Доступ на территорию для посторонних был ограничен – окна на первом этаже заколочены, на входной группе установлена решетка. Также развешаны объявления, запрещающие вход. Однако маргинальные личности постоянно срывали ограждения и проникали в здание. После чего рабочие вновь консервировали здание.

Администрация Первоуральска проделала работу по передаче здания из областной в муниципальную собственность, чтобы, наконец, снести злополучный объект – эта процедура не быстрая, она подразумевает под собой ряд моментов, которые стороны должны соблюсти. С 2019 года здание находится на балансе муниципалитета, проходит согласование проект по его сносу», – рассказали в пресс-службе администрации города.

В связи с обрушением следственным отделом по городу Первоуральску областного СК России организована доследственная проверка.

«В ходе проверки следователем СКР выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего подростка. Также устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности нахождения граждан на указанном объекте. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Первоуральск, Владислав Тринько

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