Следователи возбудили уголовное дело после ЧП с падением бетонной плиты на подростка

ЧП в Первоуральске, где подростка придавило бетонной плитой, вылилось в уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК по Свердловской области, дело возбуждено по ч.2 ст.293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Наказание за совершение преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. Допрашиваются свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда здоровью подростка, устанавливаются лица, отвечающие за безопасность на заброшенном объекте.

Напомним, в Первоуральске накануне вечером на 16-летнего подростка упала балка перекрытия в заброшенном здании школы-интерната. У подростка диагностирован перелом костей таза. Ночью его прооперировали, сейчас он в коме. ЧП случилось в здании, построенном еще до Великой Отечественной войны. Последние два года помещение не эксплуатируется, но ветхий дом облюбовали подростки и бомжи, как рассказали РИА «Новый День» горожане. Местные жители также упомянули, что в день инцидента изнутри доносились взрывы петард и грохот. По словам очевидцев, несовершеннолетние – среди них был пострадавший – пинали стены строения.

Первоуральск, служба информации

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