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Вторник, 2 июля 2019, 16:59 мск

Новости Екатеринбург

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Тело убитого сегодня мужчины все еще лежит на уралмашевской улице (ФОТО)

Тело мужчины, убитого на улице Калинина в Екатеринбурге около полутора часов назад, по-прежнему лежит на месте происшествия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», труп, накрытый черным полотном, лежит у стены многоэтажного дома. Поскольку погода сегодня дождливая, землю у места трагедии заботливо прикрыли зонтиком. На месте работают сотрудники полиции. По данным местных жителей, выстрела было два. Рядом с телом была сумка, предположительно с наличными деньгами.

По словам очевидцев, после ранения мужчина некоторое время еще был жив, но спасти его не удалось.

Ранее в пресс-службе УМВД и СК отказались комментировать инцидент.

Екатеринбург, служба информации

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