Перед убийством его избили. Очевидцы рассказали о стрельбе на Уралмаше (ФОТО)

Сегодня днем на Уралмаше произошло убийство – на мужчину возле дома № 12 на улице Калинина совершили нападение неизвестные, выстрелив в него несколько раз. По предварительным данным, мужчина – выходец из ближнего зарубежья.

Кем является пострадавший, неизвестно. Жильцы дома, с которыми удалось поговорить корреспонденту «Нового Дня», сообщили, что не знали погибшего, но предположили, что он был обнальщиком – по неподтвержденным данным, рядом с телом была сумка, деньги из нее забрали нападавшие.

Местным жителям полицейские порекомендовали не вступать в общение с прессой, однако одна из очевидиц сообщила нашему корреспонденту, что перед выстрелами двое неизвестных избивали жертву. Она видела это с балкона.

Убийство произошло неподалеку от офиса ТСЖ «Территория Север». Прибывшие на место ЧП медики около 20 минут пытались откачать пострадавшего, однако он скончался. Сейчас на месте преступления работают полицейские.

Екатеринбург, Влад Тринько, Елена Сычева

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