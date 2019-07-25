Суд арестовал подозреваемого в убийстве лидера киргизской диаспоры

Орджоникидзевский районный суд вынес меру пресечения Зарылбеку Эгембердиеву, которого следствие считает причастным к убийству лидера Киргизской диаспоры Камчыбека Каримова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе районного суда, он находится в статусе подозреваемого по двум статьям: п. ж, з ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем, совершённое группой лиц из корыстных побуждений или по найму» и п. б ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой в особо крупном размере». Под арестом он будет до 20 сентября.

Этого мужчину задержали 20 июля в Челябинске. Как ранее сообщал «Новый День» со ссылкой на собственные источники, его считают наводчиком, после убийства в национальных сообществах обсуждалось, что это земляк Каримова, но у него российский паспорт. Он ранее был судим, провел в колонии 12 лет за грабеж.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.07.19

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