Одному из подозреваемых в убийстве экс-лидера киргизской диаспоры продлили арест

Зарлыкбеку Эгембердиеву, одному из трех подозреваемых в убийстве лидера Киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, продлили меру пресечения. Под арестом он пробудет до середины декабря.

Продление меры пресечения рассматривали в Ленинском районном суде. Как сообщила помощник судьи, под арестом Эгембердиев пробудет до 19 декабря. Ранее вопрос о мере пресечения решался в Орджоникидзевском районном суде, но дело передали.

В СУ СК по Свердловской области от каких-либо комментариев отказываются. Добавим, как расследуется дело, не в курсе даже представители диаспоры. В СМИ сообщалось, что арестованы еще двое сообщников, в землячестве есть слухи, что один из них уже не в СИЗО, однако это непроверенная информация. Представители диаспоры очень озадачены тем, как идет расследование, и надеются, что все виновные будут наказаны.

Напомним, Камчыбека Каримова убили на Уралмаше 2 июля. При нем в тот момент было 19 млн рублей – два миллиона забрали нападавшие, остальные находятся сейчас у правоохранителей. С этими деньгами Каримов должен был вылететь в Киргизию. Часть суммы – это деньги оптовиков на закупку товара – Каримов был связан с «Таганским рядом». Еще часть – «зарплатные» деньги. Из-за процентов на перевод выгоднее деньги перевозить самолетом, Каримов должен был отдать заработок обосновавшихся на Урале их семьям в Киргизии.

После резонансного убийства были возбуждены дела по ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем, совершённое группой лиц» и ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой». Основным мотивом пока считается завладение деньгами убитого.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.19

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