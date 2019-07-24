Задержаны подозреваемые в убийстве главы диаспоры киргизов на Урале

Силовики задержали трех участников убийства лидера Киргизской диаспоры Камчыбека Каримова. Официальные органы эту информацию не комментируют, но ее активно обсуждают в землячествах.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» источники в диаспорах, его задержали в Челябинске 20 июля. Этого мужчину считают наводчиком, после убийства в национальных сообществах обсуждалось, что это земляк Каримова, но у него российский паспорт. По некоторой информации, задержанный ранее был судим, провел в колонии 12 лет за грабеж.

Двух других задержали ранее, когда это произошло, выяснить не удалось – e1.ru со ссылкой на собственные источники сообщает, что это произошло спустя несколько дней после убийства, их задержали в Екатеринбурге.

Один из источников «Нового дня» рассказал, что в Екатеринбурге задержали мужчину, который является гражданином Грузии, но по национальности он выходец из Азербайджана, азербайджанец или лезгин. По данным другого источника, о задержании одного из преступников диаспора узнала от земляка, которого недавно задерживали за правонарушение. Когда он освобождался, то столкнулся с убийцей Каримова – он опознал его, потому что видел на кадрах с места преступления. Добавим, оба источника сообщили информацию, которая им стала известна неофициально.

От правоохранительных органов информация о ходе расследования членам диаспор не поступала. Для журналистов она также остается закрытой – в СУ СК по Свердловской области от комментариев отказались.

Камчыбека Каримова убили на Уралмаше 2 июля. При нем в тот момент находились 19 млн рублей – два миллиона забрали нападавшие, остальные находятся сейчас у правоохранителей. С этими деньгами Каримов должен был вылететь в Киргизию. Часть суммы – это деньги оптовиков на закупку товара – Каримов был связан с «Таганским рядом». Еще часть – «зарплатные» деньги. Из-за процентов на перевод выгоднее деньги перевозить самолетом, Каримов должен был отдать заработок обосновавшихся на Урале их семьям в Киргизии. После резонансного убийства были возбуждены дела по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, совершённое группой лиц) и ч.4 ст.162 УК РФ (разбой). Основным мотивом пока считается завладение деньгами убитого.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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