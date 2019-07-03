На Уралмаше убили лидера киргизов на Урале. Диаспоры отрицают, что был национальный конфликт (ВИДЕО)

Мужчина, которого накануне застрелили на улице Калинина, – председатель Киргизской диаспоры «Кыргызстан-Урал» Камчыбек Каримов. Вел бизнес: занимался перевозками, торговал одеждой и обувью. Его гибель обсуждается среди уроженцев Средней Азии – как проживающих на Урале, так и в родных странах. Знакомые с ним уверены: убийство точно не связано с межнациональными конфликтами.

«Его семья, жена, дети, в шоке. Мы все в шоке. Это был настолько бесконфликтный человек, он ни с кем не ссорился, он был глубокоуважаемый человек. Он занимался перевозками. Мы не знаем, кто мог такое сделать. Но не национальный конфликт точно. Люди не понимают случившегося, он был хорошим другом, вчера, когда узнали, все женщины всех наших диаспор плакали. Но он умер с достоинством», – поделился руководитель общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев. Он рассказал, что семью Каримова опрашивали, но правоохранители не дают никакой информации представителям диаспор о том, как идет расследование.

В фейсбуке свои соболезнования выразили представитель киргизской диаспоры в Москве Улан Кошматов и многие другие люди. В комментариях они интересуются, почему могли убить Каримова и выражают надежду, что правоохранители оперативно найдут виновных.

Хоронить Камчыбека Каримова будут на родине, в Киргизии, в Екатеринбурге будет прощание с ним, но когда это произойдет, пока сказать невозможно – все зависит от того, когда правоохранители выдадут тело.

Добавим, ГУ МВД и СУ СК по Свердловской области комментировать громкое убийство отказываются.

Накануне днем на улице Калинина неизвестные напали на Каримова, как рассказали очевидцы нашему агентству, мужчину сначала избили, а затем дважды в него выстрелили. Прибывшие на место ЧП медики около 20 минут пытались откачать пострадавшего, однако он скончался.

Убийство на улице Калинина

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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