Президента Киргизии попросили наградить убитого лидера диаспоры на Урале. Виновные до сих пор не задержаны

Члены диаспор, проживающих на Урале, написали письмо президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову с просьбой посмертно наградить Камчыбека Каримова, лидера «Кыргызстан-Урал». Его застрелили в Екатеринбурге две недели назад.

Правоохранительные органы практически не комментируют то, как ведется расследование этого громкого дела. В СУ СК по Свердловской области сегодня на вопрос – появились ли задержанные, ответили «нет». На другие вопросы о деле там не отвечают.

По словам руководителя Дома народов Урала, главы таджикской диаспоры на Урале Фаруха Мирзоева, личности напавших силовикам должны быть известны (добавим, они попали на камеры наблюдения). По его предположению, преступников не могут задержать, потому что они скрылись за пределами России. «Но я не могу вам назвать страну, есть только предположение – а вдруг ошибаемся? Говорили, одним из организаторов нападения мог быть земляк Каримова, но там (в Киргизии) он не мог скрыться, наверное, понимаете, почему», – добавил Мирзоев.

Он рассказал, что Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области направила письмо президенту Киргизии. В нем перечисляются заслуги и награды Каримова в Свердловской области, подчеркивается его роль в жизни киргизов на Урале. Представители ассоциации просят наградить Каримова посмертно.

«2 июля 2019 года в городе Екатеринбург Каримов Камчыбек Камбарович был злодейски убит. Многонациональная семья народов Свердловской области скорбит об этой утрате. Мы потеряли настоящего друга и профессионального руководителя. Уверены, что злодеи будут наказаны.

Каримов Камчыбек Камбарович – один из самых достойных сынов кыргызского народа. Благодаря его деятельности, образ кыргыза в России был поднят очень высоко. Мы просим Вас рассмотреть возможность отметить вклад достойного сына кыргызского народа Каримова Камчыбека Камбаровича, посмертно», – сообщается в письме.

Каримов был застрелен около своего дома, при нем в тот момент находились 19 млн рублей – два миллиона забрали нападавшие, остальные находятся сейчас у правоохранителей. С этими деньгами Каримов должен был вылететь в Киргизию. Часть суммы – это деньги оптовиков на закупку товара – Каримов был связан с «Таганским рядом». Еще часть – «зарплатные» деньги. Из-за процентов на перевод выгоднее деньги перевозить самолетом, Каримов должен был отдать заработок обосновавшихся на Урале их семьям в Киргизии.

Замруководителя организации «Кыргызстан-Урал» Урмат Курбанбаев рассказал «Новому Дню», что пока семья погибшего не понимает, как и когда сможет получить эти деньги. «Мы обращались к следователям с просьбой, чтобы долго эти деньги не держали – но пока ответа нет», – отметил он.

Напомним, после резонансного убийства были возбуждены дела по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, совершённое группой лиц) и ч.4 ст.162 УК РФ (разбой). Основным мотивом пока считается завладение деньгами убитого.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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