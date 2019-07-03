Убийство и разбой: после стрельбы на Уралмаше возбуждено уголовное дело

По факту вчерашней стрельбы на Уралмаше следователи возбудили и расследуют уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, совершённое группой лиц) и ч.4 ст.162 УК РФ (разбой). СК обратился к очевидцам вчерашнего ЧП с просьбой сообщить информацию в правоохранительные органы.

«По предварительным данным следствия, 2 июля 2019 года около 15 часов у дома №22 по улице Калинина в Екатеринбурге неустановленные лица, используя огнестрельное оружие, напали на местного жителя, 1965 г.р., совершив убийство потерпевшего», – отмечают в СУ СК по Свердловской области. Основным мотивом пока считается завладение деньгами убитого.

Как рассказывали на месте происшествия очевидцы, погибшего мужчину сначала избили, а потом прозвучали два выстрела.

Напомним, убитый – председатель Киргизской диаспоры «Кыргызстан-Урал» Камчыбек Каримов. В Екатеринбурге он вел бизнес: занимался перевозками, торговал одеждой и обувью. Его гибель обсуждается среди уроженцев Средней Азии – как проживающих на Урале, так и в родных странах. Знакомые с ним уверены: убийство точно не связано с межнациональными конфликтами. «Его семья, жена, дети, в шоке. Мы все в шоке. Это был настолько бесконфликтный человек, он ни с кем не ссорился, он был глубокоуважаемый человек. Он занимался перевозками. Мы не знаем, кто мог такое сделать. Но не национальный конфликт точно», – поделился руководитель общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев.

Пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что на место убийства выезжали лично врио начальника УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник полиции Алексей Искоренков, много лет возглавлявший так называемый «убойный отдел», а также руководитель екатеринбургского гарнизона полковник Сергей Кулагин и полицейский кинолог со служебно-разыскной собакой. Сыщики опросили местных жителей, изъяли съемки с камер видеонаблюдения, которые в настоящее время тщательно анализируются.

«Представителями МВД личность погибшего установлена – это мужчина, проживавший в доме, возле которого произошло убийство. Он занимался коммерческой деятельностью на рынке «Таганский ряд». Раскрытие резонансного преступления находится на контроле руководства областного главка МВД», – прокомментировал Валерий Горелых.

Органы Следственного комитета обращаются к очевидцам, обладающим какими-либо сведениями об обстоятельствах преступления с просьбой предоставить информацию. Телефоны: 8(343)360-43-05, 8(343)360-47-70, 8(343)360-43-04. Конфиденциальность гарантируется.

Убийство на Уралмаше

Екатеринбург, служба информации

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