На довыборах в Госдуму по Серову выдвинулся второй кандидат

Екатеринбурженка Ирина Скачкова, выдвинутая партией «Яблоко» в качестве кандидата в депутаты Государственной думы седьмого созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174, сегодня сдала документы для выдвижения в Избирательную комиссию Свердловской области.

Как напомнили РИА «Новый День» в ИКСО, представление документов в областной избирком для выдвижения кандидатами от политических партий осуществляется до 24:00 23 июля 2019 года, для регистрации – до 18:00 24 июля.

Ранее документы в облизбирком сдал кандидат от Партии роста Сергей Капчук.

Добавим, завтра ЦИК РФ должен заверить списки кандидатов на довыборы сразу от шести партий: «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Серов. Другие новости 02.07.19

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