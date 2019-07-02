Завтра ЦИК объявит имена почти всех потенциальных кандидатов в Госдуму по Серову

Завтра, 3 июля, Центризибрком РФ рассмотрит вопросы о заверении списков кандидатов на довыборах в Госдуму сразу от шести партий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым будет рассмотрен вопрос о списке партии «Зеленые». Напомним, ранее партия анонсировала, что ее кандидатом по Серовскому округу станет адвокат Игорь Рузаков.

Вторым ЦИК рассмотрит список «Коммунистов России». Сегодня представитель партии заявил «Новому Дню», что кандидат по Серовскому округу у них уже есть, но его имя будет названо позже.

Более интригующе звучит следующий пункт повестки – об исключении кандидата, выдвинутого политической партией Партия пенсионеров, из списка кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах (проект постановления ЦИК России). Напомним, ранее на официальном сайте этой партии была размещена информация, что кандидатом по Серовскому округу станет нарколог Олег Забродин, но сам он эту информацию не подтвердил.

Сегодня в Москве состоится заседание Высшего совета ЛДПР, на котором примут решение о выдвижении кандидата на довыборы в Госдуму по Серовскому округу. По некоторым данным, партия остановила свой выбор на сотруднице детсада Евгении Чудновец, известной по делу о репосте в соцсетях. Координатор свердловского отделения ЛДПР Антон Гусев подтвердил РИА «Новый День», что Чудновец есть в списке претендентов. Действительно ли это так, станет известно уже совсем скоро.

Пятая партия, которую обсудит завтра ЦИК РФ – «Справедливая Россия». Ранее источники «Нового Дня» в свердловском отделении партии рассказали, что их кандидатом в Серове станет 43-летний фельдшер скорой помощи Алексей Коровкин из городка Новая Ляля (входит в состав избирательного округа). Коровкин проработал по профессии 22 года, из родных краев никогда надолго не уезжал.

И, наконец, шестым ЦИК рассмотрит список КПРФ. Напомним, партия планирует выдвинуть в Серове качканарского рабочего Габбаса Даутова,

Раньше, чем названные шесть партий, в ЦИК обратились еще две: Партия роста и «Яблоко». Первая выдвинула по Серовскому округу временно неработающего Сергея Капчука, который 15 лет провел за границей, вторая – школьную учительницу физики из Екатеринбурга Ирину Скачкову.

Партия «Единая Россия» пока в анонсах ЦИК не значится, но, как сообщал «Новый День», ее праймериз в конце мая выиграл биатлонист Антон Шипулин. Вероятно, список кандидатов от партии власти ЦИК рассмотрит на следующем заседании.

Самовыдвиженцев в Серовском округе пока нет. Выдвижение продлится до 13 июля.

Москва, Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург, Серов. Другие новости 02.07.19

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