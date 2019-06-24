«Яблоко» выдвинуло кандидата на довыборы в Госдуму по Серовскому округу

Партия «Яблоко» определилась с кандидатами на довыборах депутатов в Госдуму. По Серовскому округу №174 в Свердловской области идет замглавы регионального отделения партии Ирина Скачкова, сообщил «Новому Дню» член федерального бюро Максим Петлин. Для регистрации ей не понадобится собирать подписи избирателей.

Напомним, ранее на участие в федеральных довыборах претендовал «Парнас». Оппозиционеры даже обсуждали возможность коалиции с «Яблоком», чтобы выдвинуть консолидированного кандидата. Однако ЦИК разъяснил, что выдвиженцу «Парнаса» придется собирать подписи избирателей в свою поддержку, а в партии признали, что это «нереально».

Добавим, что в минувшую пятницу на довыборы в Госдуму своего кандидата выдвинула «Партия Роста» – им стал предприниматель Сергей Капчук, который провел 15 лет в бегах. В избирательной кампании также планируют участвовать биатлонист Антон Шипулин от «Единой России», качканарский депутат-коммунист Габбас Даутов. «Справедливая России» и ЛДПР пока своих кандидатов не называют.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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