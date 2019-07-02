«Коммунисты России»: «У нас есть кандидат в Госдуму, но кто он, мы вам не скажем»

Партия «Коммунисты России» уже решила, кого выставит на довыборах по Серовскому округу, но держит имя кандидата в тайне.

Как заявил «Новому Дню» зампредседателя ЦК партии Сергей Малинкович, решение по кандидату было принято в воскресенье, 30 июня. Однако партия пока не называет его имя. По словам Малинковича, все должно идти своим чередом – сначала пусть ЦИК РФ заверит список партии в целом, а уже потом станут известны имена. Добавим, что в анонсах Центризбиркома рассмотрение вопроса о заверении списка кандидатов от «Коммунистов России» запланировано на завтра.

Напомним, партия «Коммунисты России» в прошлом году пыталась выдвинуться в гордуму Екатеринбурга на единому округу, но не смогла собрать нужное число подписей избирателей. Ранее, на выборах президента России, уральские доверенные лица кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина ни разу не явились на теледебаты.

Москва, Екатеринбург, Серов, Елена Владимирова

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