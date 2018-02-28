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Среда, 28 февраля 2018, 17:34 мск

Екатеринбург

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Уральские представители Сурайкина и Собчак не явились на дебаты ни разу

В Свердловской области завершился 10-й раунд теледебатов доверенных лиц кандидатов в президенты. Шесть сессий состоялось в эфире ОТВ, четыре – в эфире «4 канала».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не все кандидаты позаботились о своем достойном представительстве на региональных каналах. Представители Максима Сурайкина («Коммунисты России») и Ксении Собчак («Гражданская инициатива») не явились на свердловские дебаты ни разу, хотя такая возможность им была предоставлена четырежды. Несколько раз пропустили дебаты представители «Яблока». Как выяснилось, уже после жеребьевки они потеряли одного из соратников: историк Алексей Мосин попросил вычеркнуть его из числа доверенных лиц Григория Явлинского.

Ни одних дебатов не пропустили доверенные лица кандидатов от ЛДПР и КПРФ. Владимира Жириновского представлял руководитель аппарата СРО ЛДПР Антон Безденежных, Павла Грудинина – юрист «Городского контроля КПРФ» Руслан Камалетдинов. Также исправно посещал дебаты представитель Сергея Бабурина, юрист Иван Волков. Беспартийного Владимира Путина дважды представляла сопредседатель регионального ОНФ Жанна Рябцева.

Добавим, что с сегодняшнего утра начались дебаты на федеральном Первом канале, где кандидаты, кроме Владимира Путина, участвуют лично. Поскольку эти эфиры накладываются по времени на эфиры «4 канала», вероятно, часть зрителей переключится на них.

Екатеринбург, служба информации

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