Главный нарколог Олег Забродин не подтвердил, что будет бороться с Шипулиным за место в Госдуме

Главный внештатный специалист-нарколог свердловского минздрава, председатель набсовета НРЦ «Урап без наркотиков» Олег Забродин не подтвердил корреспонденту РИА «Новый День», что будет участвовать в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу (где выдвинулся биатлонист Антон Шипулин) от Партии пенсионеров.

Между тем в выходные на сайте Партии пенсионеров появилось сообщение, что Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость на довыборах в Серове будет представлять именно Олег Забродин. На сайте говорится, что решение об этом принято на заседании президиума центрального совета партии, прошедшем 28 июня в Москве. Сам Олег Валентинович обещал прокомментировать эту тему «в середине июля» – напомним, к тому времени выдвижение в Госдуму уже закончится.

Напомним, ситуация с этой партией и в самом деле неоднозначная. В прошлом году во время выборов в городскую думу Екатеринбурга был выставлен список кандидатов от РППС. Но 20 августа президиум центрального совета РППС отменил решение собрания регионального отделения от 28 июня об избрании Евгения Зяблицева его председателем: на конференции, где его выбрали, присутствовали всего 17 человек более чем из 800, которые числятся в списках, хранящихся в Москве. Все решения свердловской ячейки, принятые под руководством Зяблицева, в том числе – выдвижение списка кандидатов в ЕГД, также должны быть отменены, заявили тогда в руководстве партии. Список был снят с выборов через суд.

Согласно информации на сайте партии, Свердловского регионального отделения РППС на данный момент не существует вообще.

Добавим, что в прошлом году Олег Забродин баллотировался в гордуму от «Справедливой России», но уступил кандидату от ЕР, набрав 26,01% голосов избирателей.

Москва, Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург, Серов. Другие новости 02.07.19

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