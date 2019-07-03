В Крыму прекращены поиски уральского дайвера Дмитрия Осипова

В Крыму прекратили активные поиски дайвера Дмитрия Осипова из Екатеринбурга, пропавшего в Черном море больше двух недель назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного МЧС. По словам источника агентства, шансов найти уральца живым уже нет. Предполагается, что Дмитрия могло подхватить течение и вынести к берегам Украины, в Херсонскую область.

Теперь искать екатеринбуржца будут в пассивном режиме. В МЧС сообщили, что оповещены спасатели, которые дежурят на пляжах, и сотрудники близлежащих пансионатов. По просьбе сестры дайвера Екатерины частные лодки и волонтеры продолжают искать Дмитрия по линии побережья. Также водолазы собираются исследовать место, где непосредственно пропал дайвер.

Напомним, Дмитрий Осипов пропал в Черном море вечером 13 июня. Он в составе группы, в дайверском снаряжении, отправился на лодке собирать рапанов неподалеку от села Межводного и не вернулся. К поискам мужчины приступили на следующий день. Родственники и друзья Дмитрия обращались за помощью в МЧС Украины, в консульство Болгарии и Турции. По словам Екатерины, в поисках участвовали спасатели Херсонской области.

Симферополь, Екатеринбург, служба информации

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