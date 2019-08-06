Пропавшего уральского дайвера Дмитрия Осипова видели в Крыму живым

В Крыму, возможно, нашелся пропавший более полутора месяца назад екатеринбургский дайвер Дмитрий Осипов. Похожего на него человека видели в окрестностях Симферополя – мужчина был в грязной одежде, босиком, и говорил, что не помнит, как оказался в море. Родственники опознали Дмитрия на видеозаписи с остановочного комплекса, которая была сделана два дня назад.

Напомним, Дмитрий Осипов пропал в Черном море вечером 13 июня, когда в дайверском снаряжении отправился на лодке собирать рапанов. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Первая зацепка появилась 3 августа, рассказала «Новому Дню» сестра дайвера Екатерина Батагова.

«Я повторно разместила в пабликах Крыма информацию о поисках Димы, и в комментариях откликнулся человек. Он представился внештатным сотрудником МЧС и сообщил, что видел Диму на диком пляже возле Евпатории, со стороны Николаевки. Я скинула ему еще несколько фотографий, и он подтвердил, что видел именно его. 4 августа я уже была в поселке Новофедоровка, сама опрашивала людей и показывала фотографии. И многие узнали на них Диму. Я понимаю, что есть очень похожие люди. Но мы надеемся на лучшее. В тот же день Диму видели на автобусной остановке в Неаполе Скифском, которая находится недалеко от Симферополя. Мы посмотрели видеозапись, где он садится в автобус. Походка, движения, профиль – его. Сегодня утром нам сообщили, что похожего человека видели уже в поселке Саки, и я сейчас направляюсь туда», – сообщила Екатерина.

Дмитрий Осипов в апреле 2019 года. Фото Екатерины Батаговой

По ее словам, первые два дня она занималась поисками самостоятельно, но сейчас ей на помощь пришли волонтеры из отряда «Лиза Алерт» и дайверы, с которыми Дмитрий Осипов собирал рапанов в июне. Девушка также обратилась в полицию и МЧС с просьбой разослать ориентировки Дмитрия по всему полуострову. «Очень прошу все оперативные службы Крыма откликнуться и присоединится к поискам. Нужно обращать внимание на пляжи, общественные места», – подчеркнула она.

Симферополь, Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Симферополь, Екатеринбург. Другие новости 06.08.19

За жестокое убийство «по ошибке» свердловчане получили 26 лет колонии на двоих. / Дом в Буланаше, где произошел взрыв, снесут (ВИДЕО). / На въездах в Екатеринбург поставят новые стелы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»