Сестра пропавшего в Черном море уральского дайвера просит украинцев помочь в поисках

В акватории Черного моря пятый день продолжаются поиски уральского дайвера Дмитрия Осипова. Вечером 13 июня он в составе группы, в дайверском снаряжении, отправился на лодке ловить рапанов неподалеку от села Межводное и пропал. Крымские спасатели приступили к поискам только на следующий день и до сих пор не нашли мужчину. Есть предположение, что аквалангиста могло отнести в территориальные воды Украины. Родственники и друзья Дмитрия не теряют надежды и просят соседнее государство помочь.

Как сообщила РИА «Новый День» сестра дайвера Екатерина, она обращалась к пограничным службам, территориальным ведомствам МЧС и в администрацию президента Украины. Сообщения о пропаже Дмитрия разосланы в дайв-центры Одесской области. Ответов пока нет, но сегодня Екатерине уже звонил консул РФ в Одессе и сообщил, что в МЧС Херсонесской области направлена просьба оказать содействие береговой охране в поисках Дмитрия. По словам Екатерины, сейчас крымские спасатели обследуют только побережье полуострова, в операции занято 29 человек. Вертолетов и морских катеров нет.

«Я очень разочарована работой МЧС Крыма. Они даже не поставили меня в известность, что пропал мой брат, хотя такая возможность у них была. Еще вечером 14 июня я написала жалобу в прокуратуру и аппарат главы Крыма на бездействие спасателей. Ответа до сих пор нет. В поисках мне помогают знакомые и друзья. Мы добились, чтобы 15 июня подняли вертолет и выделили морское судно для поисков. Вертолет полетал два часа, после чего было сообщение, что с воздуха заметили какой-то объект рядом с пограничными водами. Возможно, это был Дмитрий. Но вертолет не мог лететь туда, а пограничный катер отправился на это место только спустя четыре часа, когда уже стемнело. Конечно, они ничего не обнаружили. Но у нас возникло предположение, что Дмитрия отнесло в сторону Украины. Я считаю, есть шансы найти его живым», – рассказала РИА «Новый День» Екатерина.

Девушка направила письма в минсельхоз Крыма с просьбой оповестить о поисках Дмитрия маломерный флот и рыбаков полуострова. Также она попросила ФСБ оказать помощь в поисках брата в пограничных водах Черного моря.

Екатеринбургские дайверы уже не так уверены в успехе спасательной операции. «В первое время было бездействие МЧС, не поднимали вертолеты, и много времени было упущено. Нет понимания и куда Дмитрия могло отнести, возможно, в территориальные воды Украины, а там искать уже сложно. К сожалению, шансы найти его живым с каждым часом уменьшаются. Температура воды в Черном море +19, это не такая теплая вода. Очень грустно терять такого выдающегося дайвера. Дмитрий был известен не только в Свердловской области, но и по всей стране», – отметил руководитель дайв-центра «Тритон» Сергей Кондрашин.

«Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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