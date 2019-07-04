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Четверг, 4 июля 2019, 08:43 мск

Новости Екатеринбург

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Партия «Коммунисты России» опять выдвинула на свердловских выборах москвича

Стало известно имя еще одного потенциального кандидата в депутаты Госдумы от Серовского одномандатного округа.

Согласно материалам ЦИК РФ, партия «Коммунисты России» выдвинула члена ЦК партии, москвича Дмитрия Зенова 1974 г.р. Однажды он уже баллотировался на Урале – год назад он шел третьим номером в общемуниципальной тройке на выборах гордумы Екатеринбурга. Но список не зарегистрировали из-за большого количества бракованных подписей.

Имена кандидатов от остальных партий, чьи списки вчера были заверены ЦИКом, уже давно не были секретом. «Зеленые» выдвинули адвоката Игоря Рузакова, ЛДПР – одиозную общественницу Евгению Чудновец, эсеры – фельдшера из Новой Ляли Алексея Коровкина, КПРФ – пенсионера, бывшего рабочего Габбаса Даутова.

Также вчера ЦИК официально озвучил информацию, что Партия пенсионеров не представила личного заявления от нарколога Олега Забродина о его желании выдвигаться от этой партии, поэтому в заверенный список партии он внесен не был.

Екатеринбург, Серов, Москва, Евгения Вирачева

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