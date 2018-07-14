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Суббота, 14 июля 2018, 16:51 мск

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Коммунистов России поведёт в Екатеринбургскую думу «товарищ Максим»

Ещё две партии подали свои списки кандидатов в городской избирком Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, уже заверен список партии «Коммунисты России». Общемуниципальную тройку возглавил лидер партии Максим Сурайкин, «товарищ Максим», бывший кандидат в президенты. На втором месте – командир Свердловского областного студенческого транспортного отряда «Экспресс» Алексей Чижев 1975 г.р. На третьем – врио первого секретаря комитета партии, москвич Дмитрий Зенов. Территориальные группы «Коммунисты России» заполнили абсолютно неизвестными людьми, большинство из которых к тому же не имеет никакого отношения к Екатеринбургу.

Кроме того, подала свой список кандидатов партия «Российский объединённый трудовой фронт». В списке только один человек: 21-летний екатеринбуржец Никита Галанов, он баллотируется по округу номер 5 (Сортировка).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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