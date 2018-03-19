Политологи пророчат бывшим кандидатам в президенты судьбу Прохорова

Завершились выборы президента Российской Федерации. Владимир Путин ожидаемо продлил свои полномочия еще на шесть лет. РИА «Новый День» спросил у политологов, какая судьба ждет остальных семерых кандидатов.

По мнению Алексея Швайгерта, каждый электоральный проект имеет свой срок жизни, и сейчас, когда президентские выборы позади, большая часть этих проектов закроется или заморозится. «С Бабуриным все было ясно с самого начала – его пустили на выборы, чтобы Грудинин не шел в бюллетене первым по алфавиту. Участие в выборах Григория Явлинского можно назвать своего рода лебединой песней. Возможно, в ближайшее время состоится перехват власти в партии «Яблоко». Владимир Вольфович Жириновский – просто очень старый человек, который к тому же не вырастил себе преемника», – считает эксперт. Более интересным видится будущее Ксении Собчак, которая уже анонсировала создание новой собственной партии. По прогнозу Швайгерта, Собчак наверняка будет участвовать в осенних выборах мэра Москвы. Максим Сурайкин и «Коммунисты России» будут продолжать участвовать в региональных и муниципальных выборах, размывая левый электорат. Сложнее всего предсказать будущее кандидата от КПРФ Павла Грудинина. «Ему прочат место губернатора одного из регионов или пост в правительстве, но… я бы оставил вопрос открытым. Это будет зависеть от того, насколько Кремль его вообще воспринимает как политика», – считает Алексей Швайгерт.

Политолог Александр Пирогов согласен, что будущее Грудинина зависит от решения администрации президента, а также от воли Геннадия Зюганова. Если решение будет положительным, то он может попробовать себя на выборах губернатора Подмосковья. Если нет – Грудинин останется расхлебывать проблемы в бизнесе, которые скопились за время его участия в президентской кампании. Достаточно оптимистичный прогноз эксперт дает о будущем Ксении Собчак: она заявила о создании новой партии, а за время предвыборной гонки создала себе новый имидж – вместо «шоуменки» со шлейфом «Дома-2» заявила о себе как о либеральном политике.

Бывший заместитель уральского полпреда, политолог Андрей Колядин считает, что попадание участников выборов на ключевые государственные посты зависит только от одного человека – от Владимира Путина. «Захочет – может, Грудинина кем-то назначит, а захочет – Сурайкина. И это необязательно будет связано с числом процентов, которые они набрали на выборах. Вспомните Прохорова – на прошлых президентских выборах он набрал неплохой результат, а потом исчез», – напомнил Андрей Колядин. Но наибольшие шансы продолжить политическую карьеру, считает эксперт, все же у двух участников выборов: Павла Грудинина и Ксении Собчак. «Если они решат участвовать еще в каких-то выборах, им не будут препятствовать», – считает собеседник агентства.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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