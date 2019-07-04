Перед уходом на каникулы депутаты упростят жизнь инвесторам во въездной туризм

На последнем в этой сессии пленарном заседании депутаты заксо примут очередной закон о льготах для инвесторов в туристическую отрасль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксобрания, о сути нового законопроекта рассказала сегодня на совете спикер Людмила Бабушкина. Она напомнила, что в области уже действует закон, согласно которому земельные участки для реализации крупных инвестпроектов предоставляются в аренду без проведения торгов. Проект закона, внесенный губернатором, дополняет действующий закон перечнем 30 видов объектов туристской индустрии, земли под которые можно будет получить без торгов. В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году в области была одобрена новая концепция туркластера «Гора Белая», а ее не существующие на тот момент резиденты получили шикарные налоговые льготы. Для них предлагается установить инвестиционный налоговый вычет в размере 90 процентов от суммы капитальных вложений. Для получения этой льготы компания должна быть участником регионального инвестиционного проекта в сфере туризма и получать от деятельности в этой сфере экономики не менее 70 процентов своих доходов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.07.19

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