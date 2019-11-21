Мининвест: «Проект «Гора Белая» не сворачивается, он очень сложно двигается»

Несмотря на все трудности, Свердловская область не намерена отказываться от финансирования проекта кластера «Гора Белая».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судьбой кластера поинтересовался депутат Михаил Ершов. «В прошлом году было 200 млн, в этом – ни одного. Что, сворачиваем проект?» – спросил он у министра инвестиций и развития Виктории Казаковой.

Чиновница ответила, что это не так. «Как бы ни было сложно, проект будет двигаться. Это практически слова губернатора», – заявила она и добавила, что в ходе работы согласительной комиссии необходимо все же предусмотреть средства на создание туристической инфраструктуры. Объемы пока не называются.

Напомним, в прошлом году в области была одобрена новая концепция туркластера «Гора Белая», а ее не существующие на тот момент резиденты получили шикарные налоговые льготы. Для них установили инвестиционный налоговый вычет в размере 90 процентов от суммы капитальных вложений.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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