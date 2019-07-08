Прокуратуру просят проверить, почему заксо не отчиталось о доходах (СКРИН)

Антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл – Россия» обратилась в областную прокуратуру с просьбой провести проверку и по ее результатам привлечь депутатов свердловского заксобрания к ответственности за то, что они до сих пор не опубликовали сведения о своих доходах и имуществе.

Об этом сообщается на сайте организации. «Депутаты наделены правом нормотворческой инициативы, а возможность совмещения депутатской деятельности с предпринимательской создает повышенный риск конфликта интересов. В таких условиях следует быть особо щепетильными в соблюдении всех предусмотренных и необходимых процедур, в том числе антикоррупционного декларирования», – подчеркнул руководитель проекта «Декларатор» Андрей Жвирблис. По его словам, прокуратура должна не только выписать предписание об устранении выявленных нарушений, но и привлечь к ответственности виновных.

«Трансперенси» также обратится к председателю заксобрания Людмиле Бабушкиной для того, чтобы сведения о доходах были опубликованы на сайте областного парламента как можно быстрее. При этом сведения о доходах сотрудников аппарата заксобрания уже обнародованы.

Добавим, что такая ситуация складывается не первый год. Депутаты свердловского заксо публикуют данные о своих доходах и имуществе обычно в конце июля, через несколько месяцев после полпреда президента, губернатора, мэра, депутатов Госдумы и гордумы. Ранее председатель профильной комиссии Владимир Никитин объяснял это необходимостью тщательной внутренней проверки предоставленных депутатами данных. Однако затягивание процесса не помогает: в прошлом году прокуратура нашла несоответствия в декларациях сразу 10 депутатов, а один из них, Армен Карапетян, даже лишился мандата.

В настоящее время Владимир Никитин не отвечает на звонки.

Добавим, что областным законом свердловские депутаты установили себе очень комфортные сроки для публикации деклараций. В течение не более двух месяцев после сдачи деклараций (1 апреля) профильная комиссия под руководством Владимира Никитина проверяет информацию, после чего должна передать материалы спикеру Людмиле Бабушкиной, у которой есть еще два месяца для отправления их на публикацию. Таким образом, крайний срок опубликования сведений о депутатских доходах – 1 августа. В соседних регионах, как правило, укладываются до 1 июня.

Екатеринбург, служба информации

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