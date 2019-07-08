«Город бесов» – теперь и на детских качелях (ФОТО)

Цитату радиоведущего Соловьева «Город бесов» продолжают активно тиражировать на различных объектах в Екатеринбурге. Новый поворот – «бесы» на детской качели.

Как передает корреспондент «Нового Дня», надпись появилась на качелях на остановке у Театра эстрады: «В городе храбрых и бесов все еще есть место детству».

Судя по всему, авторы попытались примирить противников и сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере: в одном высказывании применены сразу две ставшие мемами цитаты – «город бесов» и «город храбрых». Напомним, после высказываний радиоведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «городом бесов», наклейки с соответствующей цитатой появились в разных точках города – на стенах и скамейках. 17 июня на въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов» – провисел он недолго, его сняли по требованию ГИБДД. После чего губернатор области Евгений Куйвашев предложил установить другую табличку, «которой бы мы все гордились» – «Город храбрых».

Добавим, что арт-объекты на тему храма в сквере появляются последние два месяца регулярно. Что и где рисовали художники – в подборке «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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