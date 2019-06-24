«Нужно больше куполов»: в сквере у драмы появился новый арт-объект (ФОТО)

В сквере у драмтеатра, где собирались построить храм святой Екатерины, но передумали это делать после протестов в мае и долгих обсуждений, появился новый арт-объект. На стену набережной Исети наклеили плакат. На нем нарисован мужчина, держащий руки на голове, со спиной в наколках. По центру размещена надпись «Нужно больше куполов».

Напомним, что история со сквером породила целую серию разных граффити и наклеек в центре Екатеринбурга. За месяц до акций протеста у драмтеатра уличный художник под ником Nervf изобразил вождя революции с недвусмысленным жестом. «Ленин на проспекте Ленина передает привет всем, кто хочет построить храм на драме», – гласила подпись к плакату в паблике Street Art Hunter.

Во время собственно событий в сквере и после них в разных точках набережной появлялся плакат авторства художника MrBrownGreen, изображающий людей, похожих на инициаторов строительства храма в сквере.

В конце мая стритартеры выкрасили макушки ограждений на набережной Исети в бело-золотой цвет, так что они стали похожи на церковные купола. Изначально на них были водружены маленькие кресты, но потом они исчезли.

Три ночи подряд в начале июня на центральных улицах города появлялись граффити авторства Roma Ink, который рисовал надгробия свободе вероисповедания, свободе собраний и свободе слова. Позднее редакция портала 66.ру сообщила, что это было совместное творчество с уличным художником, опубликовав соответствующий манифест.

Наконец, после высказываний радиоведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «городом бесов», наклейки с соответствующей цитатой появились в разных точках города – на стенах и скамейках. 17 июня на въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов» – провисел он недолго, его сняли по требованию ГИБДД. После чего губернатор области Евгений Куйвашев предложил установить другую табличку, «которой бы мы все гордились» – «Город храбрых». Накануне неизвестные установили именно такой знак на четырех въездах в город, но и эти таблички сняли.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

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