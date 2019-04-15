В Екатеринбурге Ленин снова «протестует» против строительства храма

В центре Екатеринбурга появился провокационный плакат с вольным изображением советского вождя Владимира Ленина, демонстрирующего протест. Автором работы стал уличный художник под ником Nervf.

«Ленин на проспекте Ленина передает привет всем, кто хочет построить храм на драме», – гласит подпись к плакату в паблике Street Art Hunter.

Стоит отметить, что это уже не первое «высказывание» революционного деятеля против строительства храма святой Екатерины. В мае 2017 года, когда активно обсуждался проект возведения религиозного сооружения в акватории городского пруда, екатеринбургский художник Илья Мозги сделал граффити с Лениным в деловом костюме. Рядом с рисунком была подпись: «Вообще-то я тоже против строительства храма на воде».

Напомним, собор планируется построить на Октябрьской площади – на месте сквера рядом с театром драмы. Земельный участок уже получил статус религиозного пользования. На прошлой неделе в МУГИСО состоялся аукцион на заключения права аренды площадке – конкурс ожидаемо выиграло ООО «Храм святой Екатерины», созданное в 2016 году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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