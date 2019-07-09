Из Москвы в сторону Екатеринбурга вылетел один из бортов спецотряда «Россия» (СКРИН)

Из Москвы в направлении Екатеринбурга вылетел самолет с бортовым номером специального летного отряда «Россия» – RSD041.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас самолет марки Ту-214 находится недалеко от Нижнего Новгорода. Вероятно, там находятся представители прессы президентского пула. Сам глава государства, как правило, использует Ил-96.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге глава государства побывает на выставке «Иннопром» и выступит на GMIS, а также пообщается со студентами и аспирантами УрФУ. Пешеходов просят держаться подальше от университета, а выставка «Иннопром» сегодня работает в особом режиме: шаттлы до выставочного центра отменили неожиданно для простых гостей.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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