Я не промышленник, но хочу на «Иннопром»: что посмотреть (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)

Ежегодно на выставку «Иннопром» приезжают обыватели, никак не связанные с промышленностью, и ищут, что посмотреть и чем себя развлечь. Традиционно в последние два дня работы выставки таких посетителей больше. РИА «Новый День» предлагает карту с описанием, где находится самое интересное – самые большие машины, самые яркие разработки, зоны для классных фото и гид по бесплатным обедам.

Топ-3 инновационного и крутого

Организаторы «Иннопрома» ежегодно говорят, что выставка не рассчитана на обывателя, уже много лет она проходит исключительно в рабочее время. А в этом году ее постарались максимально оградить от зевак, запретив свободный проезд. Тем не менее, можно развлечь себя на стендах с большими машинами, беспилотниками и разработками для военных.

Ребята из питерского политеха представили беспилотный экраноплан «ШТОРМ-600». Устройство парит над водой, может использоваться для патрулирования и исследования территории. Работает на солнечных батареях, может двигаться без остановки до 20 суток. Беспилотником интересуются военные, но, как говорят авторы, он подходит и для мониторинга на объектах нефтегазодобычи.

Иннопром 2019: роботы и красивые девушки

Стенд УГМК – для гигантоманов. Он огромен сам по себе – двухэтажный, площадью более 300 кв. метров. Здесь представлена шахтная машина грузоподъемностью 10 тонн – в ковше могла бы разместиться семейная пара с детьми, если бы туда предусмотрительно не уложили камни.

На стенде Laserwar представлено оружие, которое военные используют для тренировок. Это лазерные массо-габаритные АК-15, стечкины, беретты, ТТ и даже биатлонная БИ-7. Компания сама занимается литьем, а кроме пистолетов и автоматов предоставляет оборудование для отработки военно-тактических действий типа захвата флага или тренировок в аркадном режиме.

Лазертаг для военных

Уйти в виртуальную реальность

Несколько лет подряд на «Иннопром» организации привозят очки виртуальной реальности – казалось бы, их за не очень большие деньги можно купить домой, но интерес вызывают. Оригинальную задумку в этом году показала РМК – медники предлагают управлять 3D-картинками с помощью взгляда. В VR-очки вшиты три реальности. Чтобы переместиться из одной в другую, нужно посмотреть на точку – программа распознает направление взгляда и переместит изображение. Говорят, это получается делать, но ни корреспондент, ни фотограф «Нового Дня» силой взгляда переместиться никуда не смогли – может, что-то не так с нашими глазами.

Забавный эффект для виртуальной реальности сделали на стенде ПНТЗ. В самих очках не происходит ничего невероятного – панорамы завода, окрестностей – но надевать очки предлагается в огромном конусе, необходимо взяться за поручни. Эта фигура неплотно закреплена под потолком, и посетителя немного, буквально на пару сантиметров, постоянно «штормит» в разные стороны. Аттракцион для людей с сильным вестибулярным аппаратом.

Стенд Удмуртии предлагает стать биатлонистом с помощью VR – актуально для Свердловской области, которая готовит еще одного депутата-биатлониста.

Сделать селфи

На площадку ПНТЗ стоит обратить внимание и любителям забавных фото – первоуральцы подготовили самые странные ростовые фигуры. У стенда гуляют животные с ушками – люди принимают их за котиков, обиженные промоутеры поясняют, что это соболи, символы города.

Если вы заметите (а не заметить сложно) в выставочнике огромные куклы-маяки – это тоже креатив трубников.

НПО автоматики сделала зону для «космических» танцев – стены с 3D-эффектом создают атмосферу диско, танцуют две девушки, к которым можно присоединиться.

РМК практически ежегодно организует площадку, на которой фотографируются все. В этом году – это арка из стен, которые меняют цвета.

И вариант для брутального мужского селфи – вездеход на стенде Volgabus. Это автобус, который может работать в Арктике. Машина состоит из двух модулей, перевозит до 18 человек и может ехать без помощи водителя. Машина работает на электродвигателе и дизель-генераторе, способна пройти без дозаправки до пяти суток.

Приобщиться к Путину

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге презентовали автомобиль президента Aurus Senat – в двух вариациях. Между третьим и четвертым павильонами стоит золотисто-коричневый автомобиль.

А в третьем павильоне можно рассмотреть черно-белый «Аурус». Белая сторона – это так называемый прототип: версия автомобиля на этапе разработок и испытаний. Черная сторона – итоговый вариант, который поступил в производство и попал к Путину. Более подробно о машине президента – в нашем видео.

Aurus Senat

А на стенде легкой промышленности Минпромторга представлена одежда, которую выпустил екатеринбургский дизайнер под брендом Putin Team: футболки, куртки, дождевики, рюкзаки, бейсболки. Она не продается.

Выпить, перекусить и заняться спортом

Вообще, зона кафе находится на первом этаже выставочника недалеко от входа – но цены кусаются, за кофе и тарелку пельменей придется отдать около 500 рублей. Поесть можно на стендах – например, в зоне страны-партнера Турции.

Там наливают кофе по-турецки и предлагают легкие закуски. К слову, Турция представила макеты танков – почему партнер России на промышленную выставку привез миниатюры военной техники, выяснить не удалось, турецкие промоутеры оказались не очень общительными.

На стенде Крыма можно найти косметику, инновационность ее неизвестна, но интерес вызывает.

Выпить кофе бесплатно можно и на стенде Ростеха – его будет готовить робот-бариста.

Сбербанк готов угостить мороженым – но сначала его надо заслужить, поучаствовать в викторине (вкусный приз обещают просто за участие).

Кстати, на первом этаже можно купить пиво – и это не безалкогольный вариант. В первый день уже около полудня несколько банок из холодильника исчезли.

Из околоспортивных активностей. На стенде Югры можно сыграть в шахматы, а с немецким роботом Kuka – в аэрохоккей.

В конце четвертого павильона находятся две беговые дорожки. Девушка-промоутер их инновационность (не зря же они на «Иннопроме») объяснила тем, что они складываются до толщины в 18 см, а еще к ним телефон по bluetooth подключить можно.

Далее – целая зона релакса с массажными креслами, пользуются дикой популярностью, большей, чем аналоги в торговых центрах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Александр Саливанчук, Антон Отман

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