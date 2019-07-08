На подъездах к «Иннопрому» ГИБДД штрафует таксистов, забирающих гостей выставки

К месту проведения выставки «Иннопром» невозможно подъехать, не получив штраф от сотрудников ГИБДД. Такое же наказание ждет тех автомобилистов, кто приехал к экспо-центру, чтобы забрать посетителей.

Машины (как личный автотранспорт, так и такси) на территорию выставочника не пускают. Об этом было известно заранее – организаторы предупредили, что на парковку смогут попасть только аккредитованные автомобили участников «Иннопрома» трех категорий: VIP, экспоненты и СМИ. Те, кто приехал на такси, высаживаются прямо на Россельбане напротив выставочника.

Но как только автомобиль останавливается на обочине, водителю тут же выписывают штраф за парковку в неположенном месте в размере 1,5 тыс. рублей. На этом отрезке дороги дежурят несколько сотрудников автоинспекции и останавливают всех, нарушивших правила.

По замыслу организаторов, гости «Иннопрома» должны парковаться у «Сима-ленда», а оттуда ехать к МВЦ на автобусах. Но посетители выставки рассказывают, что эта затея тоже оказалась провальной: дождаться шаттла до парковки практически невозможно.

Из-за неразберихи с парковкой гости «Иннопрома» отваживаются и на откровенно опасные способы добраться до выставочника. Корреспонденты «Нового Дня» стали свидетелями того, как молодой человек с портфелем и бейджем «Иннопрома» перебежал проезжую часть, перемахнул через бетонное ограждение на трассе и устремился к выставочнику. С учетом плотности движения на Россельбане такие маневры могут стать реальной причиной ДТП.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.07.19

ЕВРАЗ ждет 10 самосвалов-гигантов (ФОТО). / Прокуратуру просят проверить, почему заксо не отчиталось о доходах (СКРИН). / Дирекция «Екатеринбург Арены» показала, как выглядит футбольное поле после концерта «Ленинграда» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»