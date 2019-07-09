В Серове в Госдуму выдвинулись два разных коммуниста и одиозная общественница

Сегодня документы в окружной избирком сдали еще три кандидата на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, сегодня их посетили Дмитрий Зенов – кандидат от «Коммунистов России», Габбас Даутов – от КПРФ и Евгения Чудновец – от ЛДПР. Напомним, Чудновец, работавшая в детском саду уборщицей, прославилась в конце 2016 года тем, что была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Она хотела привлечь к этой проблеме внимание, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. Позже приговор Катайского райсуда был пересмотрен, Чудновец была освобождена.

Ранее документы в облизбирком представили кандидат от «Яблока» Ирина Скачкова и кандидат от Партии роста Сергей Капчук. Последнему было отказано в регистрации из-за судимости, но он намерен это решение оспорить.

Еще не донесли документы до избиркома выдвинутые своими партиями Игорь Рузаков («Зеленые»), Алексей Коровкин (СР) и Антон Шипулин (ЕР).

Екатеринбург, Серов, служба информации

Екатеринбург, Серов. Другие новости 09.07.19

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