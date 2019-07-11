Свердловчан просят не отправлять пострадавшим от наводнения в Иркутске поношенные вещи

В Екатеринбурге и области продолжается сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения. Около 200 посылок с зубными пастами, шампунями, общим весом почти в тонну, уже отправлены в Иркутск. Самую масштабную «посылку» от местного отделения «Красного креста» пока не собрали: люди несут много поношенной одежды, которая не нужна оставшимся без крова людям, зато не несут нужных вещей. Поэтому необходимый для отправки самолетами объем пока не набрался.

Напомним, в Иркутской области в конце июня произошло сильнейшее наводнение. Подтопление затронуло 103 населенных пункта,10 146 жилых домов, в которых проживают 32 938 человек, в том числе 7 867 детей, 49 социально значимых объектов – фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады, 10 229 приусадебных участков. До сих пор в регионе не могут устранить последствия. Более того – в местах подтоплений начали находить тела погибших. По последним данным, наводнение унесло жизни 25 человек.

Как уже писал «Новый День», в Свердловской области с начала июля был начат сбор гуманитарной помощи, но до сих пор в отделениях «Красного креста» не насобирали нужный объем, чтобы заказывать спецборт МЧС для доставки груза в Иркутск.

«Люди продолжают нести пакеты, мы занимаемся сортировкой, но среди принесенного очень много ненужного иркутянам. Например, много сильно поношенной одежды, которую в Иркутске не примут. И не очень много по-настоящему нужных – постельного белья (нового) и средств личной гигиены, – рассказал председатель свердловского отделения организации Дмитрий Вершинин. – Мы, конечно, не отказываемся от вещей, они пригодятся и в Свердловской области – погорельцам, нуждающимся. Но для отправки в Иркутск просим приносить то, что действительно нужно людям, которым предстоит еще строить себе дома».

Также свердловчане самостоятельно с начала июля отправляли посылки в Иркутск «Почтой России». Всего за это время ушло 200 посылок, общим весом почти в тонну. Наибольшее количество посылок с гуманитарной помощью направили жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска. Не остались в стороне и жители удаленных от областного центра населенных пунктов: в Иркутск отправлены посылки из Кальи, Тыгиша, Черемухово и других сельских территорий. В посылках свердловчане направляли в первую очередь средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.) и нескоропортящиеся продукты питания, – сообщили в пресс-службе «Почты России». Прием посылок с гуманитарной помощью продолжается. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского Красного Креста.

664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

Также вещи по-прежнему можно принести по четырем адресам: ул. Коминтерна, 16, оф. 718, бизнес-центр «Манеж». Остановка общественного транспорта «Профессорская» в рабочие дни с 10:00 до 18:00 тел. 379-42-17; ул. Ильича, 15 (Орджоникидзевский район), по вторникам и средам с 10:00 до 16:00. Также по адресу: ул. Хохрякова, 9, с 10:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья, и по адресу: ул. Сиреневый бульвар, 6, с 10:00 до 18:00.

Красный крест собирает помощь для иркутян

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.07.19

На Сортировке и Уралмаше будет горячая вода, несмотря на ремонт СУГРЭС. / В школе №181 начали возводить пристрой и переоборудовать помещения для дополнительного приема первоклассников. / Не ронять и не перегревать: эксперты рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»