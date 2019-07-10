В зоне паводка находят погибших: число жертв стихии выросло до 25 человек

В зоне наводнения в Иркутской области продолжают находить погибших. По данным полиции, судьба еще девяти местных жителей неизвестна.

Тело 25-й жертвы паводка обнаружили в поселке Алыгджер в Нижнеудинском районе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Больше всего погибших в Тулунском районе – 19 человек, среди них один ребенок. Еще пять человек погибли в Нижнеудинском районе и один – в Тайшетском, передает «Интерфакс».

Кроме того, не удается установить местонахождение девяти человек, они числятся пропавшими без вести.

Из-за мощного паводка в шести районах Иркутской области – Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском – пострадало 107 населенных пункта, более 10 тысяч жилых домов, в которых проживает более 34 тысяч человек. Предварительная сумма ущерба составляет 29 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин 3 июля подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 10.07.19

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