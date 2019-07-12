Мэрия о местах опроса по храму: Высокинского неправильно поняли

В пресс-службе администрации города заявили, что слова Александра Высокинского о местах проведения опроса по храму исказили. «Журналисты неправильно поняли. Он имел в виду не всего 5-6 точек на город, а 5-6 точек в каждом районе. Их у нас семь, то есть всего 35 мест», – прокомментировали в пресс-службе администрации города высказывание главы.

Там также обозначили, почему Высокинский вообще сделал такое заявление, если рабочая группа решение по местам проведения опроса не принимала. «Это было его мнение», – добавили в пресс-службе. Добавим, ранее в ЕГД корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили, что конкретного решения по опросу нет. Также никто не исключал из мест для строительства храма площадку, где раньше стояла недостроенная телебашня – однако Высокинский в комментариях для РИА «Новости» отметил, что это место вычеркнули.

«Все решения будет принимать рабочая группа. Вопрос по тому, где опрос проводить – не решен. И в нашем списке все еще три площадки, включая вариант на месте недостроенной телебашни. Рабочая группа состоится ориентировочно 10 сентября. Решения будут приниматься там, а потом их должна утвердить дума», – прокомментировал «Новому Дню» спикер ЕГД Игорь Володин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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