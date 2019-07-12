ЕГД: слова Высокинского о пяти площадках опроса по храму – только мнение

Заявление Александра Высокинского о том, где и как будет проходить опрос – это только мнение главы города, решать этот вопрос будет рабочая группа.

«Возможно, Александр Геннадьевич какие-то предположения озвучивает, свое мнение. Все вопросы будут решаться на рабочей группе и окончательно утверждаться на заседании екатеринбургской городской думы», – прокомментировал «Новому Дню» глава пресс-службы думы Екатеринбурга Дмитрий Егоркин.

Напомним, Высокинский в беседе с РИА «Новости» сделал заявление о том, как будет проходить опрос по строительству храма. «В зависимости от того, сколько точек сбора горожан будет обозначено в каждом районе. Пока мы рассчитываем, что это будут пять-шесть точек. И в целом это будет стоить примерно 13-15 миллионов рублей. Если мы будем использовать все 500 избирательных участков, которые есть в городе, то в этом случае стоимость проведения опроса превысит 100 миллионов рублей», – сказал Высокинский.

Однако на последнем заседании рабочей группы ее участники такого решения не принимали, более того, склонялись к другому варианту. «Я просил протокольно отметить несколько пунктов: инициатором опроса должен выступить глава города Александр Высокинский, организацию опроса возложить на избирком, провести голосование на 150 участках, дату опроса назначить на 22 сентября. Но окончательное решение за рабочей группой», – такой план озвучивал по окончании заседания член рабочей группы, депутат Алексей Вихарев.

Высокинский также сказал, что варианта для строительства храма всего два – на месте Приборостроительного завода и на перекрестке улиц Фурманова-Белинского, без варианта строительства на месте снесенной телебашни. Однако последний вариант на рабочей группе из списка не вычеркнули – во время голосования не удалось набрать необходимое количество голосов.

Спикер ЕГД Игорь Володин все заявления Высокинского опроверг. «Все решения будет принимать рабочая группа. Вопрос по тому, где опрос проводить – не решен. И в нашем списке все еще три площадки, включая вариант на месте недостроенной телебашни. Рабочая группа состоится ориентировочно 10 сентября. Решения будут приниматься там, а потом их должна утвердить дума», – заявил он «Новому Дню».

Рабочая группа по храму. Заседание третье

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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