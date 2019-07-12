Высокинский: опрос по храму пройдет в 5-6 точках

Опрос по месту строительства храма Святой Екатерины будет проводиться в 5-6 точках, задействовать все избирательные участки не планируется. Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский в беседе с РИА «Новости».

«В зависимости от того, сколько точек сбора горожан будет обозначено в каждом районе. Пока мы рассчитываем, что это будут пять-шесть точек. И в целом это будет стоить примерно 13-15 миллионов рублей. Если мы будем использовать все 500 избирательных участков, которые есть в городе, то в этом случае стоимость проведения опроса превысит 100 миллионов рублей», – сказал Высокинский. В опросе будет два варианта: на месте Приборостроительного завода и перекресток улиц Белинского-Фурманова. Вариант со строительством храма на месте снесенной телебашни отклонили, так как УГМК уже ведет там подготовительные работы для строительства «Ледовой Арены». Опрос пройдет во второй половине сентября, итоги подведут за неделю.

Добавим, на последнем заседании рабочей группы по храму форму опроса граждан было решено определить на следующей встрече группы. «Сегодня мы не дошли до техники проведения опроса, но на четвертом заседании рабочей группы мы обсудим и формулировки вопросов, и дату проведения, и порог явки. Ранее я просил протокольно отметить несколько пунктов: инициатором опроса должен выступить глава города Александр Высокинский, организацию опроса возложить на избирком, провести голосование на 150 участках, дату опроса назначить на 22 сентября. Но окончательное решение за рабочей группой», – заявлял Алексей Вихарев, подводя итоги заседания.

Екатеринбург, служба информации

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