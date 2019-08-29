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Четверг, 29 августа 2019, 16:47 мск

Новости Екатеринбург

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Высокинский внес в думу проект опроса жителей по храму святой Екатерины

Администрация Екатеринбурга предложила новый формат проведения городского опроса для выбора места для строительства храма святой Екатерины. Депутаты обсудят документ 4 сентября на заседании комиссии по местному самоуправлению. В случае одобрения проект будет вынесен на обсуждение в городскую думу Екатеринбурга.

Как сообщил председатель думской комиссии по МСУ Алексей Вихарев, глава города Александр Высокинский предложил внести несколько изменений в существующее положение о городском опросе. Во-первых, предполагается проводить голосование жителей в специальных пунктах проведения опроса. Во-вторых, из опросного листа будут исключены персональные данные участников, чтобы обеспечить тайну голосования. В-третьих, предлагается снять ограничения по количеству вопросов и альтернативных вариантов в опросном листе.

«Полагаю, что депутаты в большинстве своем согласятся, изменения направлены на демократизацию процедуры проведения опросов граждан у нас в городе», – отметил Вихарев. Добавим, что изначально решение, в каком виде проводить опрос жителей по храму святой Екатерины, должна была принимать рабочая группа при ЕГД, куда входят общественники, архитекторы и представители церкви. Но дата четвертого заседания рабгруппы до сих пор неизвестна.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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