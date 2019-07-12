Зарегистрирован первый кандидат на довыборах в Госдуму по Серову

Замруководителя регионального отделения партии «Яблоко» Ирина Скачкова только что стала первым официально зарегистрированным кандидатом на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174. Об этом сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме.

Ирина Скачкова – по профессии учитель физики, и она уже не первый раз участвует в выборах. В 2018 году она баллотировалась в городскую думу Екатеринбурга по одномандатному округу № 6 Кировского района и набрала 9,87% голосов, заняв пятое место. Кроме того, в феврале 2018 года она выступала на дебатах как доверенное лицо кандидата в президенты Григория Явлинского. В последние месяцы Ирина Скачкова активно участвовала в митингах против «мусорной реформы».

Напомним, всего по Серовскому округу документы подали семеро. Бывший беглый олигарх, а ныне временно не работающий Сергей Капчук от Партии роста (он уже успел получить отказ в регистрации и заявил, что обжалует его в суде 16 июля), сама Скачкова, бывшая уборщица детского сада, а ныне правозащитница Евгения Чудновец от ЛДПР, москвич Дмитрий Зенов от «Коммунистов России» и бывший рабочий Качканарского ГОКа, а ныне пенсионер Габбас Даутов – от КПРФ, фельдшер Алексей Коровкин – от «справороссов» и юрист Игорь Рузаков от «Зеленых».

Антон Шипулин от «Единой России» пока до избиркома не дошел. Напомним, прием документов от кандидатов в окружную избирательную комиссию – избирательную комиссию Свердловской области – закончится в 24.00 23 июля, еще в течение суток претенденты могут принести недостающие документы.

Серов, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Серов, Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

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