ЦИК заверил списки еще трех партий. Перечень участников серовской кампании уже ясен

Только что Центризибрком России заверил списки еще трех политических партий, желающих принять участие в довыборах в Государственную думу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это «Единая Россия», «Патриоты России» и партия «Родина». «Единая Россия» выставила кандидатов по всем вакантным округам. По Серовскому округу № 174, как это уже было известно по итогам праймериз, от нее пойдет биатлонист Антон Шипулин. «Патриоты России» и «Родина» довыборы в Серове проигнорировали.

Поскольку сегодня в ЦИКе – последний день выдвижения партийных кандидатов на довыборы в Госдуму, можно говорить о том, что список участников серовской кампании уже сформирован.

Напомним, после заверения партийного списка кандидатов в ЦИКе кандидат должен лично подать документы в своем округе. По Серовскому округу документы подали семеро. Бывший беглый олигарх, а ныне временно не работающий Сергей Капчук от Партии роста (он уже успел получить отказ в регистрации и заявил, что обжалует его в суде 16 июля), замруководителя регионального отделения партии «Яблоко» Ирина Скачкова, бывшая уборщица детского сада, а ныне правозащитница Евгения Чудновец от ЛДПР, москвич Дмитрий Зенов от «Коммунистов России» и бывший рабочий Качканарского ГОКа, а ныне пенсионер Габбас Даутов – от КПРФ, фельдшер Алексей Коровкин – от «справороссов» и юрист Игорь Рузаков от «Зеленых».

Антон Шипулин от «Единой России», пока до избиркома не дошел. Напомним, прием документов от кандидатов в окружную избирательную комиссию – Избирательную комиссию Свердловской области – закончится в 24.00 23 июля, еще в течение суток претенденты могут принести недостающие документы.

Москва, Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург, Серов. Другие новости 12.07.19

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