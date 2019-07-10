На довыборы в Госдуму в Серовском округе выдвинулся шестой кандидат

Только что в избирательную комиссию Свердловской области принес свой пакет документов для выдвижения кандидат от партии «Справедливая Россия», фельдшер по профессии Алексей Коровкин. Об этом РИА «Новый День» сообщили в ИКСО.

Напомним, до него выдвинулись пять кандидатов. Бывший беглый олигарх, а ныне временно не работающий Сергей Капчук от Партии роста (он уже успел получить отказ в регистрации и заявил, что обжалует его в суде), замруководителя регионального отделения партии «Яблоко» Ирина Скачкова, бывшая уборщица детского сада, а ныне правозащитница Евгения Чудновец от ЛДПР, москвич Дмитрий Зенов от «Коммунистов России» и бывший рабочий Качканарского ГОКа, а ныне пенсионер Габбас Даутов – от КПРФ.

Еще два партийных кандидата, Игорь Рузаков от «Зеленых» и Антон Шипулин от «Единой России», пока до избиркома не дошли. Напомним, прием документов от кандидатов в окружную избирательную комиссию – Избирательную комиссию Свердловской области – закончится в 24.00 23 июля, еще в течение суток претенденты могут принести недостающие документы.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

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