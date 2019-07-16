Гимнастку Глацких подвинул бывший зам Рапопорта

Бывшая гимнастка Ольга Глацких не получила пост директора Дворца игровых видов спорта, хотя ранее предполагалось, что она претендовала на это место, став заместителем руководителя спортсооружения. После ухода бессменного главы ДИВСа Геннадия Севостьянова пост занял представитель минспорта Свердловской области Николай Гарбузов. О том, что именно он может стать новым директором ДИВСа, наше агентство ранее писало.

По информации источника в правительстве Свердловской области, это креатура Леонида Рапопорта, который мог лоббировать назначение своего бывшего зама. Источники же в самом минспорта опровергают эту информацию. «Дело в том, что Гарбузов – один из воспитанников Вагенлейтнера (бывший министр спорта Свердловской области – прим. ред.), и с Рапопортом у него отношения были, мягко говоря, не лучшие. Что называется, характерами не сошлись. Гарбузов – хороший специалист и уважительно относился к коллегам, чего требовал и к себе, но не получал от Рапопорта. В один прекрасный день Гарбузову это надоело – и он написал заявление по собственному желанию. Но кто дал ему путевку в ДИВС – большой вопрос», – рассказывают источники «Нового Дня».

Что до Глацких, то она, по некоторым данным, пока взяла паузу в чиновничьей карьере – в приоритете у нее гимнастика, а в работу во дворце она особо не включалась, сосредоточившись на проведении собственных соревнований.

Напомним, спортсменка пришла в ДИВС спустя несколько месяцев после своего скандального заявления на посту директора департамента молодежной политики Свердловской области. Тогда г-жа Глацких, выступая перед ребятами в Кировграде, заявила, что «государство не просило их родителей рожать», а потому ничего не должно этим подросткам. Цитата спортсменки стала мемом, из правительства ей пришлось уволиться. Внимание к ее персоне оказалось столь велико, что пройти мимо карьеры Глацких не смог и Следственный комитет с прокуратурой – ведомства начали проверки по поводу того, что талантливую молодежь в рамках программы «Золотое сечение» собирали за бюджетные деньги не на площадках департамента, а в гостинице, совладельцем которой является депутат заксобрания области и близкий друг спортсменки. Правда, впоследствии оказалось, что никакой проверки как будто не проводилось, а с сайта СКР, например, пропали упоминания о ней.

Екатеринбург, Елена Сычева

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