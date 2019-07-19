За несколько минут до окончания выдвижения в заксо в избирком пришел восьмой кандидат

Сегодня в 18.00 завершилось выдвижение кандидатов на довыборы в законодательное собрание по Орджоникидзовскому округу № 11. Еще полчаса назад их было семь.

Как сообщили РИА «Новый День» в облизибркоме, всего за несколько минут до закрытия, пришел выдвигаться восьмой кандидат – юрист Иван Волков. Сейчас он руководит областным отделением недавно созданной партии «Российский общенародный союз», сегодня партия провела конференцию по его выдвижению. Но, как говорят в избиркоме, Волков предпочел сдать документы как самовыдвиженец. Теперь ему предстоит за пять дней собрать в Орджоникидзевском округе не менее 4394 подписей избирателей в свою поддержку.

Напомним, такой маневр Иван Волков проделывает не впервые. 26 июля 2017 года, в последний день подачи документов на регистрацию от кандидатов на пост губернатора Свердловской области, он тоже пришел в избирком в последние минуты. При этом он сдал пустые подписные листы без единой подписи муниципальных депутатов. По всей видимости, таким образом потенциальный участник гонки хотел выразить свое отношение к такой новации как прохождение муниципального фильтра. Кандидату в регистрации отказали.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.07.19

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