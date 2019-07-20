На довыборах в заксобрание двое сняли свои кандидатуры

Два кандидата отказались бороться за депутатское кресло на довыборах заксо по одномандатному Орджоникидзевскому округу № 11. Как сообщила советник председателя облизбиркома Анастасия Анисимова, самовыдвиженцы Вадим Носков и Ольга Жигун написали заявления о снятии своих кандидатур. На этом основании на заседании Орджоникидзевской РТИК было принято решение признать их утратившими статус кандидатов в депутаты.

Накануне вечером за несколько минут до окончания этапа выдвижения список желающих стать депутатом пополнился самовыдвиженцем Иваном Волковым. Теперь ему предстоит за пять дней собрать в Орджоникидзевском округе не менее 4394 подписей избирателей в свою поддержку. Кроме него участвуют также депутат Асбестовской гордумы Александр Каптюг (ЛДПР), единоросс и депутат ЕГД Владимир Смирнов, яблочник Дмитрий Головин, замдиректора по строительству ООО «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин от КПРФ, гендиректор «АиФ-Урал» Дмитрий Бондарев от СР. Накануне Пиняжина зарегистрировали кандидатом в депутаты.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.07.19

МЧС предупреждает о непогоде на Урале в выходные. / За несколько минут до окончания выдвижения в заксо в избирком пришел восьмой кандидат. / Сегодня в 18:00 завершается выдвижение кандидатов на довыборы по Уралмашу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»